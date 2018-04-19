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Сирия: более 1,5 тысячи боевиков покинули город Думейр в провинции Дамаск
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    Сирия: более 1,5 тысячи боевиков покинули город Думейр в провинции Дамаск

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    Сирия: более 1,5 тысячи боевиков покинули город Думейр в провинции Дамаск

    Дамаск, 19 апреля. Более 1500 боевиков группировки «Джейш аль-Ислам» и пять тысяч членов их семей покинули город Думейр в провинции Дамаск. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, боевики и их семьи покинули Думейр, откуда направились в приграничный с Турцией горд Джараблус, который расположен на севере Сирии. После выхода боевиков контроль над сирийским Думейром перешел правительственным войскам Сирии. В ближайшее время начнется разминирования улиц города, а также формирование условий для возвращения мирного населения.

    В то же время, большое количество боевиков «Джейш аль-Ислам» по-прежнему остаются в Восточном Каламуне, а также в населенных пунктах Джайруд и Аль-Нассирия.

    Автор: Алексей Громов
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