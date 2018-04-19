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Порошенко точно не наследник киевских князей: Пушков высмеял комическую историю Украины
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    Порошенко точно не наследник киевских князей: Пушков высмеял комическую историю Украины

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    Порошенко точно не наследник киевских князей: Пушков высмеял комическую историю Украины

    Москва, 19 апреля. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявления украинского президента Петра Порошенко об «опрометчивом» основании Москвы киевскими князьями. Парламентарий подчеркнул, что Порошенко «создает комическую историю Украину». 

    Петр Порошенко ранее раскритиковал древнерусских князей за их «опрометчивое», по его мнению, решение основать Москву. Чтобы восстановить «историческую справедливость», он заявил о намерении создать независимую православную церковь.

    «Порошенко создает комическую историю Украины  — и чем дальше, тем комичнее. Киевские князья не имели отношения к основанию Москвы», — написал в микроблоге Twitter Алексей Пушков.

    Сенатор отметил, что киевские князья не имели отношения и к Украине, потому что такой страны на тот момент не существовало. Пушков считает, что Петру Порошенко не стоит претендовать на право говорить о какой бы то ни было преемственности.

    «И уж Порошенко точно не их наследник», — добавил российский парламентарий.

    Автор: Ирина Селезнева
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