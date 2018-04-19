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Захарова предложила заслушать в ООН сирийского мальчика из фейкового видео «Белых касок»
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    Захарова предложила заслушать в ООН сирийского мальчика из фейкового видео «Белых касок»

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    Захарова предложила заслушать в ООН сирийского мальчика из фейкового видео «Белых касок»

    Москва, 19 апреля. Сирийский мальчик Хасан Диаб, который снялся в постановочном видео «Белых касок» в роли «жертвы химатаки» в Думе, должен выступить в ООН. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

    «Если кто-то и должен стать сегодня главным спикером, главным действующим лицом в СБ ООН, то я думаю, это тот самый мальчик Хасан Диаб, а также его родители, которые должны рассказать этому самому Совету Безопасности, что такое «Белые каски», как они готовят свои фейки», — сказала она, выступая на брифинге.

    Захарова отметила, что семья Хасана готова дать показания любым международным структурам относительно того, что на самом деле произошло в Думе.

    Напомним, что ранее организация «Белые каски» сообщила о «химической атаке» в городе Дума (Восточная Гута). В качестве доказательства она предоставила лишь видеоролик, в котором показывают сирийского мальчика, которого поливают водой якобы для обеззараживания. Впоследствии Хасан Диаб рассказал журналистам, что им сказали явиться в больницу, а после приняли поливать водой и уложили на кровать.

    Примечательно, что эксперты пока что так и не доказали, была ли произведена химатака в Думе. Однако видеоролика «касок» оказалось достаточно для того, чтобы США, Франция и Великобритания напали на Сирию, нанеся массированный ракетный удар по объектам сирийских войск.

     

    Привет. Это Хасан Диаб. Ему 11 лет и он снимался в ролике Белых касок за еду (финики, рис, печенье) 7 апреля в Думе. Хасан жив и здоров и передает привет всем, кто так сильно переживает за пострадавших в Думе от отравления, и одобряет удары по Сирии. ************************************************************In return for playing a victim in #WhiteHelmets propaganda video 11 year old #HassanDiab got some badly needed food a few dates, rice, and a cookie He is alive and well and sends his greetings to everyone#whitehelmets #douma #syria #chemicalattack

    A post shared by Евгений Поддубный (@evgeny.poddubny) on

     

    Автор: Антон Соколов
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