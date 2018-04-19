Захарова предложила заслушать в ООН сирийского мальчика из фейкового видео «Белых касок»

Москва, 19 апреля. Сирийский мальчик Хасан Диаб, который снялся в постановочном видео «Белых касок» в роли «жертвы химатаки» в Думе, должен выступить в ООН. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Если кто-то и должен стать сегодня главным спикером, главным действующим лицом в СБ ООН, то я думаю, это тот самый мальчик Хасан Диаб, а также его родители, которые должны рассказать этому самому Совету Безопасности, что такое «Белые каски», как они готовят свои фейки», — сказала она, выступая на брифинге.

Захарова отметила, что семья Хасана готова дать показания любым международным структурам относительно того, что на самом деле произошло в Думе.

Напомним, что ранее организация «Белые каски» сообщила о «химической атаке» в городе Дума (Восточная Гута). В качестве доказательства она предоставила лишь видеоролик, в котором показывают сирийского мальчика, которого поливают водой якобы для обеззараживания. Впоследствии Хасан Диаб рассказал журналистам, что им сказали явиться в больницу, а после приняли поливать водой и уложили на кровать.

Примечательно, что эксперты пока что так и не доказали, была ли произведена химатака в Думе. Однако видеоролика «касок» оказалось достаточно для того, чтобы США, Франция и Великобритания напали на Сирию, нанеся массированный ракетный удар по объектам сирийских войск.