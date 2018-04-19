Сирия: боевики «Южного фронта» ССА готовят наступление при поддержке США

Дамаск, 19 апреля. Боевики из вооруженных формирований поддерживаемой коалицией США «Сирийской свободной армии» совместно со сбежавшими из Дейр-эз-Зора террористами запрещенных группировок ИГ1 и «Джебхат ан-Нусры»1 пытаются открыть второй фронт в Сирии, активизируясь на юге страны. При этом фактически курирующие эти территории США и Иордания не принимают никаких мер, предпочитая отмалчиваться.

По словам источника в силовых структурах САР, о возможных широкомасштабных действиях свидетельствует недавнее объединение всех группировок боевиков, действующих на территории южных провинций Сувейда, Деръа и Кунейтра. При этом в качестве предлога для наступления «Южного фронта» вполне может стать новая провокация с якобы применением химического оружия, уточнил собеседник «Комсомольской правды».

В качестве еще одного аргумента он привел победу правительственных войск Сирии в Восточной Гуте, которую они одержали над террористами. Таким образом, как поясняет источник, Вашингтон потерял рычаги давления на Дамаск и теперь захочет отыграться за это поражение.

Он также сообщил и о большом количестве гуманитарных грузов, поступающих на юг Сирии из Иордании. При этом о том, что на самом деле перевозят грузовики, можно только догадываться, подчеркнул источник, уточнив, что доставку грузов в последние недели фиксировала сирийская разведка.

Уточнил он и примерные данные о численности объединенной группировки боевиков: на сегодняшний день она составляет порядка 12 тыс. штыков, в распоряжении которых тяжелая артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня, стрелковое оружие. Более того, поддержку им могут оказать США. А произойдет это, как считает источник, по схеме, отработанной Вашингтоном в Думе, когда США и союзники, изображая из себя «силы добра» начали наносить ракетные удары по САР, прикрываясь «актом возмездия» за примененное в Думе химоружие. Сделать это Штатам не помешало то, что изначально было известно, что произошедшее является провокацией.

Главной целью возможной новой провокации источник считает захват боевиками южных провинций САР, вследствие чего Иордания оказывается фактически отрезанной от Сирии, а это создает условия для образования квазигосударства, заключил собеседник издания.

Напомним, ракетный удар США и союзники нанесли по Сирии в ночь на 14 апреля. Всего по территории САР было выпущено 103 крылатые ракеты, 71 одну из них сбила сирийская ПВО. Об ударах лично заявил президент Штатов Дональд Трамп, позже атаку подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и Елисейский дворец.

В результате удара пострадали три мирных жителя Хомса. Был нанесен ущерб военным объектам и гражданской инфраструктуре.

Президент РФ Владимир Путин резко осудил действия США и союзников. Он назвал удары актом агрессии, напомнив, что Сирия находится на переднем крае борьбы с терроризмом. Кроме того, российский лидер указал на то, что Вашингтон, Париж и Лондон нарушают Устав ООН и международное право, а в качестве повода для атаки используют провокацию в Думе. Путин также указал на то, что факты применения химоружия не были найдены российскими военными экспертами, обследовавшими Думу 9 апреля, а также не были подтверждены и местными жителями.

1 Организация запрещена на территории РФ.