Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

Члены крупнейшего арабского племени в провинции Хасака Ат-Тай выступили с заявлением в рамках встречи представителей арабских кланов в городе Камышлы. Ими было предложено организовать народное сопротивление с целью выбить американские войска и их союзников курдов из региона. Мероприятие освещал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР.

Представители клана Ат-Тай категорично высказались против военного присутствия США и их сторонников на северо-востоке Сирии. Они обязали себя противостоять всеми доступными средствами их незаконной оккупации:

«Мы группа племен и кланов, проживающих в кантоне Аль-Джазира в сирийской провинции Хасака, обязуемся вести борьбу с американским военным присутствием в этом районе, а также с союзниками Соединенных Штатов и всеми теми, кто не уважает наш суверенитет. Позор США, их курдским сторонникам, и другим членам проамериканской коалиции!».

По их мнению, американцы изначально появились в САР в качестве захватчиков и все те граждане арабской республики, которые приняли их сторону и пользуются их поддержкой, фактически являются предателями родины, заявил в беседе с корреспондентом ФАН один из членов племени Ат-Тай. По его мнению, когда конфликт в стране подойдет концу, такие представители общества Сирии еще долго будут гонимы остальными жителями республики.

«Американцы приехали в Сирию как захватчики. Таким образом, все те внутри страны, кто поддерживает эти силы, должны быть готовы к тому, что им придется отвечать. История не пощадит их. Даже если сегодня мы пощадили, то завтра не пощадят наши дети. Да и в целом все сирийское общество не пощадит. Тот, кто сотрудничает с захватчиком и оккупантом, является предателем», — заявил мужчина.

Другой собеседник нашего корреспондента, также являющийся членом клана Ат-Тай, не исключает того, что после зачистки провинций Даръа, Идлиб и некоторых других регионов от остатков отрядов боевиков-исламистов, Сирийская арабская армия (САА) начнет зачистку своих северо-восточных земель, незаконно захваченных США и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Эти районы являются частью суверенной территории государства, и потому Дамаск имеет полное право выбить оккупантов оттуда.