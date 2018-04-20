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Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН
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    Сирия: арабские племена в Хасаке заявили о намерении выбить США и курдов из региона — видео ФАН

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    Арабские племена в Хасаке намерены выбить США и курдов из региона

    Члены крупнейшего арабского племени в провинции Хасака Ат-Тай выступили с заявлением в рамках встречи представителей арабских кланов в городе Камышлы. Ими было предложено организовать народное сопротивление с целью выбить американские войска и их союзников курдов из региона. Мероприятие освещал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР.

    Представители клана Ат-Тай категорично высказались против военного присутствия США и их сторонников на северо-востоке Сирии. Они обязали себя противостоять всеми доступными средствами их незаконной оккупации:

    «Мы группа племен и кланов, проживающих в кантоне Аль-Джазира в сирийской провинции Хасака, обязуемся вести борьбу с американским военным присутствием в этом районе, а также с союзниками Соединенных Штатов и всеми теми, кто не уважает наш суверенитет. Позор США, их курдским сторонникам, и другим членам проамериканской коалиции!».

    Арабские племена в Хасаке намерены выбить США и курдов из региона

    По их мнению, американцы изначально появились в САР в качестве захватчиков и все те граждане арабской республики, которые приняли их сторону и пользуются их поддержкой, фактически являются предателями родины, заявил в беседе с корреспондентом ФАН один из членов племени Ат-Тай. По его мнению, когда конфликт в стране подойдет концу, такие представители общества Сирии еще долго будут гонимы остальными жителями республики.

    «Американцы приехали в Сирию как захватчики. Таким образом, все те внутри страны, кто поддерживает эти силы, должны быть готовы к тому, что им придется отвечать. История не пощадит их. Даже если сегодня мы пощадили, то завтра не пощадят наши дети. Да и в целом все сирийское общество не пощадит. Тот, кто сотрудничает с захватчиком и оккупантом, является предателем», — заявил мужчина.

    Арабские племена в Хасаке намерены выбить США и курдов из региона

    Другой собеседник нашего корреспондента, также являющийся членом клана Ат-Тай, не исключает того, что после зачистки провинций Даръа, Идлиб и некоторых других регионов от остатков отрядов боевиков-исламистов, Сирийская арабская армия (САА) начнет зачистку своих северо-восточных земель, незаконно захваченных США и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG). Эти районы являются частью суверенной территории государства, и потому Дамаск имеет полное право выбить оккупантов оттуда.

    «Радикальные методы курдов в последнее время поражают. В любом случаи они сирийцы, и пока не стало совсем поздно им надо успеть вернуться в лоно родины. Те, кто еще не вернулся под управление Дамаска и остался на стороне Вашингтона, — должны знать: когда сирийская армия закончит освобождать территории Даръа, Идлиба и других регионов, подконтрольных боевикам, САА не оставит ни одного не освобожденного района и в итоге доберется и до них. Таким образом, сирийцы выгонят Америку и ее союзников со своих территорий», — считает представитель крупнейшего арабского племени в Хасаке.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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