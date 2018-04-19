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Армию США научат печатать на поле боя «умного» робота-кальмара
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    Армию США научат печатать на поле боя «умного» робота-кальмара

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    Армию США научат печатать на поле боя «умного» робота-кальмара

    Вашингтон, 19 апреля. Исследовательская лаборатория сухопутных войск США и университет Миннесоты работают над созданием автономного робота-кальмара, который можно будет печатать на 3D-принтере прямо во время боя.

    В статье Army Times сообщается, что для разработки был использован специальный материал, с помощью которого робот получил гибкость и скорость безпозвоночного. Ожидается, что при воздействии тока материал будет менять свою гибкость.

    Печатать таких роботов станет возможно в любом месте. В будущем такие роботы будут обладать самосознанием, а также способностью к самонастройке и самостоятельной корректировке своих механизмов, заявил исследователь сухопутных войск США Эд Хабтур.

    В данный момент материал находится на первых этапах развития.

    Автор: Дима Оленин
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