Россия запросила консультации с США из-за новых пошлин на сталь и алюминий

Москва, 19 апреля. Россия запросила консультации с США после введения Вашингтоном пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом информирует министерство экономического развития РФ.

«Россия запросила консультации с США в связи с принятием Вашингтоном решения об установлении специальных защитных мер в виде специальных ввозных пошлин в 25% на продукцию черной металлургии и в 10% на алюминиевую продукцию…» — отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, новые пошлины, введенные США, начнут действовать с начала следующей недели.

Ранее стало известно, что Россия обратилась в ВТО с требованием взыскать с США компенсацию за пошлины на алюминий и сталь. По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, чтобы добиться компенсаций в торговой войне с США, необходимо сначала решить политические вопросы, а именно — разрушить американскую империю однополярного мира. Депутат напомнил, что в настоящее время ВТО работает по законам США.