Закрывшийся в Липецке «Рошен» продолжает судиться c российскими налоговиками

Москва, 19 апреля. В Липецкой области продолжаются судебные тяжбы между бывшей фабрикой украинского президента Петра Порошенко и Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам.

Представители фабрики «Рошен» пытаются отменить решение налоговиков от прошлого года о взыскании с недоимки по уплате налогов, пени и штрафа за неуплату полного налога. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, налоговая инспекция в Липецке провела проверку предприятия уже после того, как оно остановило свою работу.

Выяснилось, что «Рошен» в налоги за 2016 года вписал убытки, которое предприятие понесло в 2013 и 2014 году. В итоге фабрике было предложено уплатить недоимку по налогу на добавленную стоимость в размере 28 663 317 рублей, пени — 8 302 707 рублей и штрафа — 11 450 107.

Однако в «Рошен» с этим не согласились и подали жалобу в суд. Отметим, что фабрика и ранее была замечена в налоговых махинациях, это не первый штраф, и не первый иск с требованием отмены. Предприятие надеется совместить несколько исков в один, чтобы суд приостановил рассмотрение, и тяжба могла длиться бесконечно. Несмотря на то, что «Рошен» не работает уже почти год, руководство до сих пор не рассчиталось с государством.

Напомним, в 2012-2013 годах фабрика направила налоговикам поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству на общую сумму свыше миллиарда рублей, потребовав возмещения НДС на сумму в 181,5 миллиона рублей. А после того, как им предъявили претензии, сразу сообщили о гонениях и закрыли фабрику. В рамках расследования уголовного дела недвижимое имущество предприятия было арестовано.