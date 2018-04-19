Житель Германии извинился перед Лавровым за «бесчестное и трусливое» поведение Запада

Москва, 19 апреля. Житель Германии Георг Клемм написал письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову, в котором попросил прощения за политику правительства ФРГ и других западных стран в отношении Москвы. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она зачитала журналистам выдержку из письма, в котором Клемм называет антироссийскую политику Запада «бесчестной и трусливой».

«Уважаемый Сергей Викторович, хочу извиниться за враждебное поведение моего немецкого правительства и других западных стран в отношениях с вами и Россией. Считаю это поведение бесчестным, ложным и трусливым. Продолжайте вашу ясную политику, желаю вам успеха», — процитировала Захарова автора письма.

По словам представителя российского МИД, это далеко не единственное подобное послание от жителей зарубежных стран. Министерство иностранных дел получает такие письма сотнями со всего мира.

Напомним, что отношения между Россией и Западными странами осложнились после государственного переворота на Украине, который произошел в 2014 году при активной поддержке со стороны США. Впоследствии отношения обострились еще сильнее из-за разногласий по Сирии и различных бездоказательных обвинений против Москвы.