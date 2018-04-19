Столтенберг разъяснил намерения НАТО по расширению присутствия в Балтийском регионе

Гаага, 19 апреля. Североатлантический альянс пока не собирается наращивать свое военное присутствие в Балтийском регионе. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В четверг он участвовал в пресс-конференции представителей альянса в Гааге.

«В настоящее время мы не планируем усиливать военное присутствие. Однако мы планируем укрепить наши возможности по усилению в случае необходимости», — разъяснил генсек намерения НАТО.

Столтенберг напомнил, что в течение последних двух лет НАТО заметно усилила свое присутствие в регионе.

О том, что в альянсе наблюдается раскол, ставший еще более заметным на фоне атаки коалиции во главе с США на Сирию, ранее рассказал политолог Ростислав Ищенко.