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Столтенберг разъяснил намерения НАТО по расширению присутствия в Балтийском регионе
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    Столтенберг разъяснил намерения НАТО по расширению присутствия в Балтийском регионе

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    Столтенберг разъяснил намерения НАТО по расширению присутствия в Балтийском регионе

    Гаага, 19 апреля. Североатлантический альянс пока не собирается наращивать свое военное присутствие в Балтийском регионе. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    В четверг он участвовал в пресс-конференции представителей альянса в Гааге.

    «В настоящее время мы не планируем усиливать военное присутствие. Однако мы планируем укрепить наши возможности по усилению в случае необходимости», — разъяснил генсек намерения НАТО.

    Столтенберг напомнил, что в течение последних двух лет НАТО заметно усилила свое присутствие в регионе.

    О том, что в альянсе наблюдается раскол, ставший еще более заметным на фоне атаки коалиции во главе с США на Сирию, ранее рассказал политолог Ростислав Ищенко.

    Автор: Федор Веснин
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