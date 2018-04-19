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Сирия: «Силы Тигра» окружили опорный пункт боевиков в Восточном Каламуне
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    Сирия: «Силы Тигра» окружили опорный пункт боевиков в Восточном Каламуне

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    Сирия: «Силы Тигра» окружили опорный пункт боевиков в Восточном Каламуне

    Дамаск, 19 апреля. Элитное подразделение Вооруженных сил Сирии «Силы Тигра» освободили от боевиков несколько районов в Восточном Каламуне. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

    По данным агентства, за минувшие сутки «Силы Тигра» при поддержке ВВС Сирии взяли под свой контроль район Аль-Харнуба и близлежащие высоты, а также равнину Аль-Маселах. К настоящему моменту «Тиграм» удалось полностью окружили опорный пункт боевиков, который расположен в городе Ар-Рухайба. Ожидается, что боевики пойдут на сделку с правительственными войсками, сложат оружие и покинут город. По данным источника, в настоящее время сирийская авиация продолжает наносить удары по позициям боевиков в горных районах Восточного Каламуна.

    Автор: Алексей Громов
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