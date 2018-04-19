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Конец эпохи Кастро: Мигель Диас-Канель стал новым лидером Кубы
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    Конец эпохи Кастро: Мигель Диас-Канель стал новым лидером Кубы

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    Конец эпохи Кастро: Мигель Диас-Канель стал новым лидером Кубы

    Гавана, 19 апреля. Кубинский политик Мигель Диас-Канель утвержден Национальным собранием народной власти Кубы в должности главы Государственного совета и стал новым лидером страны.

    Отмечается, что по кубинскому законодательству, глава Государственного совета избирается в рамках сессии парламента. Национальная комиссия по кандидатурам встречается со всеми депутатами, которые предлагают своих кандидатов в Госсовет.

    Затем комиссия предлагает заключительный перечень кандидатов, в том числе кандидата в председатели Госсовета, после чего проходит голосование депутатов тайным путем и объявляются итоги.

    Ранее 58-летний Диас-Канель занимал должность первого заместителя председателя Государственного совета.

    Автор: Дана Балан
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