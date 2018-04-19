Конец эпохи Кастро: Мигель Диас-Канель стал новым лидером Кубы

Гавана, 19 апреля. Кубинский политик Мигель Диас-Канель утвержден Национальным собранием народной власти Кубы в должности главы Государственного совета и стал новым лидером страны.

@SomosContinuidad: #Cuba ya tiene un nuevo presidente: Miguel Mario Daz-Canel Bermdez. Un santaclareo que maana estar cumpliendo 58 aos de edad. Felicidades al nuevo mandatario del pas. pic.twitter.com/UV6KzyxspN — Vanguardia de Cuba (@VanguardiaCuba) April 19, 2018

Отмечается, что по кубинскому законодательству, глава Государственного совета избирается в рамках сессии парламента. Национальная комиссия по кандидатурам встречается со всеми депутатами, которые предлагают своих кандидатов в Госсовет.

Затем комиссия предлагает заключительный перечень кандидатов, в том числе кандидата в председатели Госсовета, после чего проходит голосование депутатов тайным путем и объявляются итоги.

Ранее 58-летний Диас-Канель занимал должность первого заместителя председателя Государственного совета.