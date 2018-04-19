Меню
Украина
Радикалы в центре Киева заставили переселенца из Донбасса извиниться за песни о Гиви и Мотороле
Политика
«Сколько Индия натерпелась»: Захарова напомнила Британии о колониальном прошлом
Следующая новость
Загрузка...

    Радикалы в центре Киева заставили переселенца из Донбасса извиниться за песни о Гиви и Мотороле

    328

    Радикалы в центре Киева заставили переселенца из Донбасса извиниться за песни о Гиви и Мотороле

    Киев, 19 апреля. Националисты заставили мужчину — переселенца с Донбасса — принести извинения за то, что он включал в своем ларьке, расположенном в центре Киева, песни, прославляющие героев Донецкой народной республики Гиви и Моторолу.

    Представитель националистической организации «С14» Сергей Мазур написал на своей странице в социальной сети Facebook о случившемся.  По его словам, националисты пришли к этому ларьку уже второй раз. 

    В первый раз они не смогли встретиться с мужчиной, но пообщались с руководством. Во второй раз националисты заставили мужчину извиниться перед камерой за свои действия. В ходе беседы он пообещал, что такое больше не повторится, и заявил, что не придерживается антиукраинских взглядов.

    «Перед нашим приходом небезразличные патриоты дали понять продавцу, почему больше не стоит включать музычку про Гиви и Моторолу», — написал Мазур в Facebook.

    Ранее сообщалось, что в одной из маршруток на Западаной Украине произошел скандал из-за того, что водитель слушал русскоязычную музыку. Женщина попросила выключить «низкосортную российскую попсу». На вопрос водителя, не мешает ли кому-то еще музыка, остальные промолчали.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    17:46   19 Апреля 2018
    33
    Сирийцы на форуме в Ялте: Русские вступились за нас, и теперь мы намерены работать с вами

    Сирийцы на форуме в Ялте: Русские вступились за нас, и теперь мы намерены работать с вами

    16:57   19 Апреля 2018
    186
    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    15:59   19 Апреля 2018
    1843
    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    15:41   19 Апреля 2018
    185