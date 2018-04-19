Радикалы в центре Киева заставили переселенца из Донбасса извиниться за песни о Гиви и Мотороле

Киев, 19 апреля. Националисты заставили мужчину — переселенца с Донбасса — принести извинения за то, что он включал в своем ларьке, расположенном в центре Киева, песни, прославляющие героев Донецкой народной республики Гиви и Моторолу.

Представитель националистической организации «С14» Сергей Мазур написал на своей странице в социальной сети Facebook о случившемся. По его словам, националисты пришли к этому ларьку уже второй раз.

В первый раз они не смогли встретиться с мужчиной, но пообщались с руководством. Во второй раз националисты заставили мужчину извиниться перед камерой за свои действия. В ходе беседы он пообещал, что такое больше не повторится, и заявил, что не придерживается антиукраинских взглядов.

«Перед нашим приходом небезразличные патриоты дали понять продавцу, почему больше не стоит включать музычку про Гиви и Моторолу», — написал Мазур в Facebook.

Ранее сообщалось, что в одной из маршруток на Западаной Украине произошел скандал из-за того, что водитель слушал русскоязычную музыку. Женщина попросила выключить «низкосортную российскую попсу». На вопрос водителя, не мешает ли кому-то еще музыка, остальные промолчали.