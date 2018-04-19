Си Цзиньпинь в разговоре с Мэй раскритиковал применение силы против Сирии

Лондон, 19 апреля. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что осуждает применение военной силы в международных отношениях, комментируя удары США и союзников по Сирии.

Китай внимательно следит за развитием ситуации в сирийской республике, отметил Си Цзиньпин.

«Мы никогда не одобряли применение военной силы в международных отношениях, выступаем за суверенитет и территориальную целостность каждого государства», — сказал он, отметив, что в данный момент эскалацию ситуации в Сирии необходимо снизить.

Напомним, что 14 апреля США и их союзники нанесли ракетные удары по территории Сирии. Всего было пущено более 100 ракет, значительную часть которых удалось перехватить сирийским ПВО. Президент России Владимир Путин назвал удары по Сирии актом агрессии против суверенного государства.