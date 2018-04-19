Россия призвала Британию не торопиться с уничтожением улик по делу Скрипалей

Москва, 19 апреля. Россия настоятельно рекомендует властям Британии не торопиться с уничтожением улик по делу Скрипалей, заявили в МИД РФ.

Российская сторона готова к конструктивному взаимодействию с Великобританией, чтобы прояснить дело об отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы готовы к взаимодействию, о котором я сказала, в любых международно-правовых форматах. И мы настоятельно рекомендуем Лондону не торопиться с уничтожением улик», — сказала дипломат.

Российско-британские отношения обострились на фоне мартовского инцидента в Солсбери. Лондон утверждает, что РФ причастна к отравлению Скрипалей, Москва категорически отрицает и требует привести доказательства. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в пробах Скрипалей было обнаружено химоружие НАТО.