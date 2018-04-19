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Россия призвала Британию не торопиться с уничтожением улик по делу Скрипалей
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    Россия призвала Британию не торопиться с уничтожением улик по делу Скрипалей

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    Россия призвала Британию не торопиться с уничтожением улик по делу Скрипалей

    Москва, 19 апреля. Россия настоятельно рекомендует властям Британии не торопиться с уничтожением улик по делу Скрипалей, заявили в МИД РФ.

    Российская сторона готова к конструктивному взаимодействию с Великобританией, чтобы прояснить дело об отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

    «Мы готовы к взаимодействию, о котором я сказала, в любых международно-правовых форматах. И мы настоятельно рекомендуем Лондону не торопиться с уничтожением улик», — сказала дипломат.

    Российско-британские отношения обострились на фоне мартовского инцидента в Солсбери. Лондон утверждает, что РФ причастна к отравлению Скрипалей, Москва категорически отрицает и требует привести доказательства. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в пробах Скрипалей было обнаружено химоружие НАТО

    Автор: Ирина Селезнева
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