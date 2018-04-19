Глава МВФ объявила о глобальных изменениях политики фонда

Вашингтон, 19 апреля. Руководство Международного валютного фонда пересмотрит политику организации, объявила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

По ее словам, изменения коснутся вопросов надзора, программы оценки финансового сектора, условий программ МВФ и так далее.

«Политика фонда пересматривается в соответствии с меняющейся экономической ситуацией и для содействия реализации глобального мандата МВФ и удовлетворения потребностей его государств-членов», — отметила Лагард.

Директор также подчеркнула, что, в частности, МВФ внесет изменения в модель анализа долговой ситуации стран и изучит методы управления рисками для балансов государственного сектора. Ожидается, что в 2019 году будет завершен пересмотр квот.

Отметим, что Международный валютный фонд является одним из основных кредиторов Украины после того, как в стране в 2014 году произошел государственный переворот. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, на сегодняшний день внешний долг государства составляет более 65 млрд долларов.