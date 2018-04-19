Разработчикам можно только поаплодировать: эксперт рассказал, зачем России арктические беспилотники

В России начались испытания многоцелевого дрона VRT300, сообщил директор конструкторского бюро «ВР-Технологии» (разработчик БПЛА, входит в холдинг «Вертолеты России») Александр Охонько.

«На сегодняшний день мы определили функциональный облик и технические требования к данному вертолету, а также провели большую работу по выбору поставщиков основных систем и агрегатов VRT300. Начало стендовых испытаний является своеобразной точкой отсчета, и если все пойдет по плану, то к концу года мы выйдем на летно-конструкторские испытания», — отметил Охонько.

По его словам, за исключением двигателя, все остальные детали и комплектующие создаются и производятся в Российской Федерации. Тем не менее, силовая установка для беспилотного аппарата поставляется из-за рубежа, одной из западных стран. В свою очередь глава «ВР-Технологии» сообщает, что его предприятие изначально решило отказаться от использования британских или же американских двигателей, что позволяет избежать осложнений при усилении антироссийских санкций.

«Такое устройство будет очень полезно при работе на российской части арктического шельфа. Там огромные территории, их нужно контролировать. Поэтому такой беспилотник не то, что пригодится, он будет просто незаменим. Кто его может использовать? Военные, для контроля территории и для того, чтобы заблаговременно проводить разведку местности. Также его могут использовать сотрудники научных экспедиций, климатологи, пилоты и т.д. Эти позволят исключить излишнее использование человеческого ресурса, что также снизит смертность людей. Сфер применения множество — штука хорошая», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Примечательно, VRT300 разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision — с так называемым радаром бокового обзора, что позволяет ему вести ледовую разведку в условиях Арктики и Opticvision — с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования. Общая масса целевой нагрузки БПЛА порядка 70 килограммов.

«Очень интересной кажется версия Arctic Supervision, которая как раз и позволяет работать в Арктике. Этот район известен своей непростой погодой, с мощными ветрами и температурой, которая может варьироваться от +10 до -67 градусов. В таких условиях даже людям сложно работать, не говоря уж о технике, поэтому разработчикам этого дрона можно только поаплодировать. Не зря Китай заинтересовался этими системами», — заключил эксперт.

В конце июля прошлого года пресс-служба «Вертолетов России» сообщила, что ряд китайских компаний, планирующих эксплуатацию Северного морского пути, выразили заинтересованность в арктических версиях российского беспилотника VRT300. Тогда же, на выставке МАКС-2017 впервые и был представлен беспилотный летательный аппарат.

Напомним, помимо VRT300, ранее в Арктике по заказу ЦНИИ Морфлота состоялись испытания БЛА ZALA 421-08 и ZALA 421-06. Запуск осуществлялся с борта судна. Беспилотные системы выполнили около десятка полетов в условиях полярного дня.