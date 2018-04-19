«Я надеюсь, что он будет работать» — Лариса Шойгу оценила новый закон о запрете определенных действий

Федеральный закон о введении в УПК РФ новой меры пресечения — «запрета определенных действий» — готовился три года.

Об этом Федеральному агентству новостей заявила заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Лариса Шойгу. Она надеется, что закон будет исправно работать.

Данный документ был зарегистрирован в нижней палате парламента еще в середине октября 2015 года. 18 апреля он был подписан главой государства Владимиром Путиным.

«Этот закон давно, как говорится, просился, — призналась Лариса Шойгу. — В свое время к нему возникли определенные вопросы со стороны министерства юстиции. Но после того, как поработал правовой отдел правительства, который внес 20 существенных поправок, — все пришли к консенсусу. В итоге получился, в принципе, неплохой закон. Я рада, что Владимир Владимирович подписал его».

Согласно закону, в Уголовно-процессуальный кодекс РФ должны быть внесены несколько изменений. Новая мера пресечения — «запрет определенных действий» — предполагает эмбарго для подозреваемого или обвиняемого на пользование Интернетом и телефонной связью. Также он будет лишен права «выходить в определенное из дома, находиться в некоторых местах, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, управлять автомобилем» и т.д.

В качестве исключения подозреваемый или обвиняемый будет вправе пользоваться средствами связи для вызова скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб (в случае возникновения чрезвычайной ситуации), а также для общения со следователем, дознавателем и контролирующим органом.

Контроль над соблюдением запретов будет осуществляться Федеральной службой исполнения наказаний.

По словам Ларисы Шойгу, в этом законе «все очень хорошо расписано».

«Я надеюсь, что он будет работать. Я очень хочу, чтобы он работал», — заключила депутат Госдумы.

Заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Межрегион» Юрий Гервис выразил удовлетворение тем, что «в последнее время увеличивается количество возможных видов мер пресечения, не связанных с лишением свободы».

«У нас всегда было так: если человека подозревают в чем-то, то, как правило, в качестве меры пресечения следствие и суд выбирают арест, — отметил юрист. — Потом уже чаще стал применяться домашний арест. Подписанный президентом закон о введении новой меры пресечения будет применяться к тем, кто совершил преступления небольшой тяжести. Например, если человека подозревают в превышении должностных полномочий. Это более гуманная мера пресечения, которая позволяет, с одной стороны, оставить человека на свободе, а с другой, с точки зрения следствия и суда, определить какие-то персональные ограничения».

По мнению Гервиса, отследить нарушение этой нормы достаточно легко. Если взять, к примеру, запрет на выход в Интернет, то в случае отступления обвиняемым или подозреваемым от данного предписания Управление «К», которое занимается компьютерными преступлениями, без проблем вычислит это по IP-адресу.

Не менее важна здесь и экономическая составляющая.

«Человека при аресте нужно содержать в СИЗО, охранять, снабжать одеждой, постельным бельем, питанием, — заявил адвокат. — Плюс транспортировка на следственные действия, затраты на бензин, электроэнергию. Плюс медицинское обслуживание. В итоге в совокупности набегают достаточно большие денежные средства на содержание человека в местах лишения свободы».

Юрий Гервис тоже надеется, что данный закон будет полезен государству и обществу. По его словам, «у нас много благих начинаний, которые потом извращаются в правоприменительной практике».