Москва, 19 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о завершении выхода боевиков «Джейш аль-Ислам» из сирийской Думы.

«Заканчивается выход боевиков «Джейш аль-Ислам» из города Дума. С начала апреля оттуда на север Сирии было вывезено более 12 тысяч человек — боевиков и членов их семей», — заявила Захарова, выступая на пресс-конференции.

В оставленных ими районах сирийской Думы была найдена подпольная лаборатория по изготовлению отравляющих веществ, а также фабрика по производству оружия. Всего со складов боевиков было изъято полторы тонны взрывчатых веществ, 250 мин, 25 кг тротила.

Ранее Захарова заявила, что при освобождении сирийского города Дума были найдены контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки, произведенные в британском городе Солсбери.