Меню
Технологии
Ученые создали очки дополненной реальности для дальтоников
Украина
Глава МВФ объявила о глобальных изменениях политики фонда
Следующая новость
Загрузка...

    Ученые создали очки дополненной реальности для дальтоников

    55

    Ученые создали очки дополненной реальности для дальтоников

    Веллингтон, 19 апреля. Группа ученых из Новой Зеландии и Японии создала уникальные очки дополненной реальности, которые помогают людям, страдающим дальтонизмом, различать цвета.

    Основой для разработки послужили уже выпускаемые сегодня очки дополненной реальности Epson со встроенной видеокамерой. Прибор постоянно анализирует пространство в поле зрения человека, изменяет цвета и накладывают их на объекты, совмещая ось зрения камеры с осью зрения человека. Таким образом, дальтоники могут различать цвета. Ожидается, что официально необычная новинка будет представлена на конференции CHI-2018, пишет «ФедералПресс».

    Отметим, что на сегодняшний день технологии дополненной реальности мало используются инженерами для решения различных проблем. Преимущественно, дополненной реальностью пользуются разработчики специфических мобильных игр, вроде игры Pokemon Go.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    15:59   19 Апреля 2018
    34
    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    15:41   19 Апреля 2018
    53
    Ирак прокомментировал удар своих ВВС по ИГ в Сирии

    Ирак прокомментировал удар своих ВВС по ИГ в Сирии

    15:00   19 Апреля 2018
    666
    Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

    Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

    13:08   19 Апреля 2018
    2003