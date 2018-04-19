Ученые создали очки дополненной реальности для дальтоников

Веллингтон, 19 апреля. Группа ученых из Новой Зеландии и Японии создала уникальные очки дополненной реальности, которые помогают людям, страдающим дальтонизмом, различать цвета.

Основой для разработки послужили уже выпускаемые сегодня очки дополненной реальности Epson со встроенной видеокамерой. Прибор постоянно анализирует пространство в поле зрения человека, изменяет цвета и накладывают их на объекты, совмещая ось зрения камеры с осью зрения человека. Таким образом, дальтоники могут различать цвета. Ожидается, что официально необычная новинка будет представлена на конференции CHI-2018, пишет «ФедералПресс».

Отметим, что на сегодняшний день технологии дополненной реальности мало используются инженерами для решения различных проблем. Преимущественно, дополненной реальностью пользуются разработчики специфических мобильных игр, вроде игры Pokemon Go.