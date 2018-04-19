Киев, 19 апреля. Президент Украины Петр Порошенко поедет в зону боевых действий в Донбассе, чтобы посмотреть телевизор. Он заявил, что в ближайшее время намерен проверить там вещание украинских каналов.

В четверг в ходе заседания военного кабинета при СНБО Украины Порошенко сообщил, что вместе с ним в Донбасс отправится секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В рамках заседания он также запустил так называемую «систему противодействия антиукраинскому вещанию». Оборудование данной системы, как сообщают украинские СМИ, было размещено вдоль линии разграничения в Донбассе. Оборудование должно блокировать вещание 40 российских каналов, вместо которых Киев запустит украинское телевидение.

Украинский президент также напомнил, что через две недели Киев меняет формат операции в Донбассе с так называемой «АТО» на военную.

«Хочу отметить, что уже через несколько дней, менее чем через две недели мы переходим от формата антитеррористической операции к военному формату», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко сообщал, что формат операции в Донбассе должен измениться 30 апреля.

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.