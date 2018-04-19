Сирия: высокопоставленный командир «Файлак ар-Рахман» уничтожен в провинции Алеппо

Дамаск, 19 апреля. Подразделения Вооруженных сил Сирии уничтожили высокопоставленного командира группировки «Файлак ар-Рахман» на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

По данным агентства, в результате точечного удара был уничтожен влиятельный командир группировки «Файлак ар-Рахман» Фуад аль-Сарма, а также несколько его телохранителей. Во время удара Фуад аль-Сарма и его охранники находились на окраине населенного пункта Хальса в провинции Алеппо. Воздушная разведка сирийской армии идентифицировала командира боевиков, после чего отслеживала его передвижение до момента уничтожения.

По данным военного источника, сирийская армия развернула на северо-западе Сирии подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами в рамках новой стратегии по ликвидации ключевых командиров террористических группировок.