Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

Депутаты Верховной рады поддержали обращение Петра Порошенко к патриарху Варфоломею. В своем письме президент просит предоставить разрешение на автокефалию Украинской православной церкви Киевского патриархата.

По мнению Порошенко, такое решение — шаг к созданию в стране единой поместной православной церкви. Планируется, что она не будет государственной.

«Кто захочет остаться в той церкви, которая останется в единстве с российской церковью, тот сохранит это право. Поместная церковь не будет принуждением», — заявил украинский президент.

Свои смелые планы Порошенко планирует реализовать к 1030-летию крещения Руси. Его в этом году будут отмечать 28 июля. По мнению руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, протоиерея Александра Волкова, еще один церковный раскол приведет к тому, что люди попросту разозлятся на власть.

«Для многострадальной Украины ее власти приготовили новый виток мучений. Сейчас в стране — церковный раскол, и духовная жизнь проходит очень сложно. Руководство страны пытается это усугубить, — рассказал священник в комментарии Федеральному агентству новостей. — Нельзя решать церковные проблемы силовым путем. Порошенко, принимая решение, спрашивал лидеров фракций в Раде, а не прихожан и представителей духовенства. Эта в корне безумная идея приведет только в разочарованию. Я все же надеюсь. Что это решение так и останется на уровне разговоров и не будет реализовано. Замечу, все православные церкви мира поддерживают каноническую украинскую церковь, а не раскольников, которые хотят создать квазиструктуру. Как мы видим, разделять людей сегодня в тренде политического коллапса на Украине. Кстати, 20 лет назад в стране уже случился церковный раскол. И мы видим, к чему это привело: люди не могут молиться в своих храмах. Им не дают возможности туда приходить, захватывают церкви, сжигают их, выгоняют священников. И все это — последствия ранее принятого необдуманного решения. Сложно представить, что может быть хуже. Одно точно могу сказать, искусственное разделение людей приводит к тому, что народ становится озлобленным и в первую очередь — на власть».

Напомним, о том, что направил письмо патриарху Варфоломею, Петр Порошенко сообщил на своей странице в соцсети Facebook. По словам президента, обращение к патриарху поддержали представители Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Обе этих структуры не попадают под каноническую православную юрисдикцию. Однако самая многочисленная — Украинская православная церковь Московского патриархата не одобрила идею реформы. По мнению священников, попытка добиться автокефалии УПЦ КП может привести к расколу, который случился в 1054 году. Тогда христиане разделились на православных и католиков.