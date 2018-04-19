Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Сирии и внутрироссийские проблемы — Песков

Москва, 19 апреля. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России ситуацию в Сирии, а также внутренние проблемы страны. В частности, обсуждались мероприятия по предотвращению паводков и природных пожаров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин информировал коллег по Совбезу о своих контактах за последние дни с рядом глав иностранных государств и правительств по сирийской проблематике на фоне ситуации, которая сложилась после недавних ударов западных стран по Сирии», — цитирует слова Пескова агентство РИА Новости.

В ходе заседания также обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. Участники встречи обменялись мнениями по пожарной безопасности и антипаводковой деятельности, пояснил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикера парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, главы МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации Кремля Антон Вайно, директор СВР Сергей Нарышкин.

Ранее сообщалось, что Путин проведет совещание с Советом Безопасности.