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Сирийцы на форуме в Ялте: Русские вступились за нас, и теперь мы намерены работать с вами
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    Сирийцы на форуме в Ялте: Русские вступились за нас, и теперь мы намерены работать с вами

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    Сирийцы на форуме в Ялте: Русские вступились за нас, и теперь мы намерены работать с вами

    В IV Ялтинском международном экономическом форуме принимает участие сирийская делегация. В Ялту приехали более 80 человек из Сирии, среди которых представители правительства страны — в том числе министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер Аль-Халиль, а также должностные лица, крупные бизнесмены. Своими ожиданиями от российского делового мероприятия с Федеральным агентством новостей поделился участник Российско-сирийского делового совета Аммар Аль-Бардан.

    «Это первое мероприятие подобного уровня, в котором мы участвуем, — сказал Аль-Бардан. — Посмотрим, как все пройдет, но выглядит очень воодушевляюще».

    Сирийцам особенно интересны лекции российских и международных экспертов о глобальной мировой экономике и о будущем мира

    По словам собеседника ФАН, сирийцам особенно интересны лекции российских и международных экспертов о глобальной мировой экономике и о будущем мира.

    «Кроме того, так как мы люди бизнеса, то часть нашей миссии — это завязать деловые связи в Крыму, установить новые контакты с российскими предпринимателями», — отметил Аммар Аль-Бардан.

    В Ялту приехали более 80 человек из Сирии, среди которых представители правительства страны, чиновники, крупные бизнесмены

    В заключительный день Ялтинского экономического форума 21 апреля в Никитском ботаническом саду заложат оливковую аллею российско-сирийской дружбы. В тот же день в Латакии аналогичную аллею откроют крымские чиновники: председатель комитета Государственного совета Республики Крым по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Игорь Буданов, депутат Государственного совета Республики Крым Ольга Сульникова, заместитель главы администрации Ялты Михаил Антошкин, а также председатель комитета Государственного совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Латакия и Ялта 21 апреля станут городами-побратимами.

    «Это очень важно для нас, это символический знак, — комментирует предстоящее событие Аммар Аль-Бардан. — У нас с вами одна цель. У России сейчас приоритет в восстановлении Сирии перед всеми другими странами. Русские вступились за нас в военном кризисе, и теперь мы намерены работать с вами — мы нацелены на работу с вами».

    Одна из конференций Ялтинского форума, которая пройдет в Ливадийском дворце 21 апреля, будет посвящена послевоенному восстановлению Сирии.

    Автор: Евгения Авраменко из Ялты
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