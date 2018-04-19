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Актер из фильма «На игле» скончался в Великобритании
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    Актер из фильма «На игле» скончался в Великобритании

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    Актер из фильма «На игле» скончался в Великобритании

    Москва, 19 апреля. Актер Дейл Уинтон, снявшийся в фильме Дэнни Бойла «На игле», скончался в Великобритании в возрасте 62 лет. Об этом сообщил в четверг его агент Джен Кеннеди.

    Он уточнил, что Уинтон умер накануне у себя дома. О причинах смерти актера не сообщается. Агент актера попросил поклонников Уинтона уважать частную жизнь его семьи, передает агентство Би-би-си.

    «Мы знаем, что многие разделят эту ужасную утрату, но просим уважать частную жизнь семьи в это скорбное время», — сказал Кеннеди.

    В Великобритании Уинтон, начинавший свою карьеру в качестве диджея в лондонских клубах, широко известен как теле- и радиоведущий. На британском телевидении он вел собственное шоу Dale's Supermarket Sweep, на радио его можно было услышать в утреннем шоу.

    Автор: Василий Котов
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