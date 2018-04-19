Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

Москва, 19 апреля. При освобождении сирийского города Дума были найдены контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки, произведенные в британском городе Солсбери. Об этом сообщает в четверг МИД России.

Как отметила официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова, военные сирийской армии нашли немецкие контейнеры с хлором и дымовые шашки из британского Солсбери на освобожденных территориях Восточной Гуты.

«Этот факт даже сложно каким-то образом комментировать, настолько он устрашающий и подрывающий веру в человечность отдельных государств. Мы, конечно, говорим не о целых государствах, а о тех политиках и руководителях, которые отдают подобные приказы и принимают подобные решения», — подчеркнула он.

Напомним, Вашингтон, Лондон, Париж утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия, хотя сирийское правительство три года назад уничтожило все запасы химического оружия и больше его не производит.

По данным Минобороны РФ, коалиция США выпустила более 100 ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО советского производства. В результате ударов пострадали трое мирных жителей.

Президент РФ Владимир Путин назвал актом агрессии действия США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что химической атаки в Думе не было, а речь идет об инсценировке. Все сообщения о предполагаемой химической атаке не соответствуют действительности.

Глава ведомства напомнил, что Вашингтон и его соратники не стали дожидаться итогов миссии ОЗХО, которая должна была прибыть в Думу и провести расследование.

Российский министр решительно подчеркнул, что коалиция США нанесла удар в тот момент, когда миссия ОЗХО уже была готова выдвинуться в Сирию из Ливана.