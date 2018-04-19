Снимки с «пострадавшими от химатаки» в Думе являются стопроцентной подделкой — МИД РФ

Москва, 19 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что снимки из сирийского города Дума с якобы пострадавшими в химической атаке являются «стопроцентной подделкой».

Российский дипломат Мария Захарова прокомментировала утверждение НПО «Белые каски» о том, что 7 апреля в Думе было применено химическое оружие. Она отметила, что было распространено много фейковых материалов в соцсетях, в том числе фото и видеоролики якобы с места инцидента.

«Это стопроцентная подделка. Каким образом мертвые дети перемещаются по помещениям, если основной целью было подтверждение факта свершившейся атаки? Потому что для распространения фейковых свидетельств им нужен был эмоциональный окрас, у них была задача отвлечь от фактологических несостыковок», — подчеркнула представитель МИД.

Напомним, что в Генштабе ВС РФ неоднократно предупреждали о готовящихся в террористами провокациях с химическим оружием. Известно, что 7 апреля «Белые каски» устроили перед камерами постановочную «химатаку». США, Франция и Британия использовали это в качестве предлога для удара по Сирии. Президент РФ Владимир Путин назвал массированный удар 14 апреля актом агрессии.