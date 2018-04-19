Минкультуры РФ предложило снять фильм о событиях на Донбассе

Москва, 19 апреля. Первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов заявил, что события, происходящие на Донбассе последние годы, достойны того, чтобы снять о них хороший художественный фильм или сериал. Об этом он заявил во время своего выступления на конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса» в Москве.

«Но, к сожалению, у нас до сих пор нет хорошего кино о событиях в Донбассе», — отметил Владимир Аристархов.

Заместитель министра отметил, что нет хорошего сценария, по которому можно было бы снять фильм или сериал о событиях последних лет на Донбассе. Аристархов подчеркнул, что министерство «очень» ждет предложений по данному вопросу, чтобы снять достойный фильм или сериал о Новороссии, сообщает ТАСС.