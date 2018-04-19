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Новости Сирии
Западная тройка атаковала Сирию, чтобы дать радикалам перевести дух — Захарова
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    Западная тройка атаковала Сирию, чтобы дать радикалам перевести дух — Захарова

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    Западная тройка атаковала Сирию, чтобы дать радикалам перевести дух — Захарова

    Москва, 19 апреля. Атака коалиции во главе с США на Сирию была проведена, чтобы дать радикалам, действующим на территории ближневосточного государства, перевести дух. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Нашли подтверждение наши предположения о том, что истинной целью действия западной «тройки» было предоставление радикалам и экстремистам возможности перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и тем самым осложнить процесс политического урегулирования», — назвала цель атаки Захарова. 

    Напомним, в минувшие выходные коалиция нанесла ракетные удары по Сирии. С кораблей и самолетов было выпущено более ста ракет — многие не достигли цели, так как были сбиты сирийской ПВО.

    Президент России Владимир Путин осудил удары по территории САР, отметив, что действия Вашингтона помогают террористам. 

    Ранее стало известно, что две неразорвавшиеся американские крылатые ракеты США были найдены сирийскими военными и переданы российской стороне. «Умные» ракеты, как их окрестил президент США Дональд Трамп, были отправлены в Россию в среду, 18 апреля.

    Автор: Федор Веснин
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