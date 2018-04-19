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Полиция задержала руководителя департамента имущественных отношений администрации Сочи
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    Полиция задержала руководителя департамента имущественных отношений администрации Сочи

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    Полиция задержала руководителя департамента имущественных отношений администрации Сочи

    Сочи, 19 апреля. Сотрудники правоохранительных органов в четверг задержали руководителя департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимира Пермякова.

    По информации телеканала «360», сотрудники полиции задержали начальника департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимира Пермякова.

    Впрочем, как отметили источники канала в мэрии города, российский чиновник со среды, 18 апреля, находится на больничном.

    Другая информация на данный момент не уточняется.

    Автор: Дана Балан
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