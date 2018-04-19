Полиция задержала руководителя департамента имущественных отношений администрации Сочи

Сочи, 19 апреля. Сотрудники правоохранительных органов в четверг задержали руководителя департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимира Пермякова.

По информации телеканала «360», сотрудники полиции задержали начальника департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимира Пермякова.

Впрочем, как отметили источники канала в мэрии города, российский чиновник со среды, 18 апреля, находится на больничном.

Другая информация на данный момент не уточняется.