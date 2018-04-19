Си Цзиньпин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Пекин, 19 апреля. Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсудил двусторонние отношения и ситуацию в Сирии, пишет агентство «Синьхуа».

Китайский лидер призвал президента Турции поддерживать тесный контакт и координировать усилия по важным вопросам в рамках международных механизмов. Ранее источник из администрации Эрдогана сообщил, что участники телефонного разговора обсудили турецко-китайские отношения и ситуацию в Сирии.

Си Цзиньпин призвал турецкого коллегу углублять стратегическое доверие между Пекином и Анкарой. Ранее сообщалось, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура обсудят сроки проведения нового раунда переговоров в Женеве.