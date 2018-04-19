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Бывший вице-президент «Росгосстраха» арестован по делу о растрате
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    Бывший вице-президент «Росгосстраха» арестован по делу о растрате

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    Бывший вице-президент «Росгосстраха» арестован по делу о растрате

    Москва, 19 апреля. Бывший вице-президент группы «Росгосстрах» Сергей Хачатуров арестован по делу о растрате. Решение о заключении его под стражу вынес сегодня Лефортовский суд Москвы.

    О вынесении решения о мере пресечения ТАСС сообщила представитель суда. Он подозревается по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата»).

    Должности руководителя департамента урегулирования убытков, а также исполнительного директора и исполнительного вице-президента ОАО «Росгосстрах» Хачатуров занимает с 2005 года.

    В минувший вторник, 17 апреля, в офисе «Росгосстрах Жизнь» прошли следственные действия. Но представители «Росгосстраха» заявили, что происходящее не связано с деятельностью компании и сотрудники предоставляют всю необходимую информацию правоохранительным органам.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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