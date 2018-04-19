Лавров и Де Мистура обсудят последствия удара США и их союзников по Сирии

Москва, 19 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном Де Мистурой обсудит перспективы урегулирования в контексте последствий авиаудара США и союзников по САР, заявили в МИД РФ.

Ранее стало известно, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в пятницу, 20 апреля.

«Будет комплексно рассмотрено положение дел в сирийском урегулировании, перспективы, в том числе, в контексте последствий агрессивной акции США и тех стран, которые их поддержали в этом незаконном мероприятии против Дамаска», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, выступая на брифинге.

Напомним, что 14 апреля США, Франция и Великобритания объявили об ударе по Сирии в ответ на якобы имевшую место химатаку в городе Дума. В МИД РФ распространенную группой «Белые каски» информацию о сброшенной бомбе с хлором назвали вбросом, цель которого — оправдать применение силы извне.