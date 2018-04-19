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Минкультуры РФ предложило снять фильм о Донбассе
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    Минкультуры РФ предложило снять фильм о Донбассе

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    Минкультуры РФ предложило снять фильм о Донбассе

    Москва, 19 апреля. О происходящем в Донбассе следует снять хороший художественный фильм или сериал, считает первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов. Об этом он сообщил в четверг на конференции «Культурное пространство народов России и Донбасса».

    По словам Аристархова, культурное сотрудничество России с Донецкой и Луганской народными республиками активно развивается, с гастролями в ДНР и ЛНР побывали сотни творческих коллективов из России, а компания «Росгосцирк» устраивала выступления своих артистов даже в наиболее сложные периоды конфликта.

    Минкультуры РФ предложило снять фильм о Донбассе

    Замминистра отметил, что о событиях, происходящих в Донбассе с 2014 года, нужно снять фильм, однако пока нет достойного сценария, уточняет «НьюИнформ».

    «Нет хорошего сценария. Мы очень ждем предложений на это счет, чтобы снять достойный фильм или сериал о Новороссии», — сказал Аристархов.

    Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Василий Котов
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