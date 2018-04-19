Стало известно, когда выйдет в прокат фильм с Oxxxymiron по роману Пелевина

Москва, 19 апреля. Фильм «Ампир V» по одноименному роману Виктора Пелевина, одну из главных ролей в котором исполнит популярный рэпер Oxxxymiron, выйдет в прокат в начале следующего года.

«Фильм находится в производстве, снимать будем до конца июля, в прокат картина выйдет в первом квартале 2019 года», — рассказал продюсер картины Иван Засурский.

Основного антагониста в «Ампир V» сыграет рэпер Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron. Для музыканта это будет первым появлением на большом экране, при этом не исключено, что именно Федоров напишет часть саундтрека к фильму.

Отметим также, что, по словам режиссера фильма Виктора Гинзбурга, картине вполне по силам собрать в прокате более 800 миллионов рублей.