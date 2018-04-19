Сирия: более 1200 боевиков ИГ согласились покинуть южные районы провинции Дамаск

Дамаск, 19 апреля. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 согласились покинуть южные районы провинции Дамаск, в ответ на ультиматум командования Вооруженных сил Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar со ссылкой на военный источник.

Ранее стало известно, что армия Сирии выдвинула ультиматум боевикам террористической группировки ИГ1 с требованием покинуть южные районы провинции Дамаск в течение 48 часов.

По данным агентства, порядка 1200 боевиков ИГ, которые занимают районы южные районы провинции Дамаск, передадут тяжелое вооружение правительственным силам Сирии, после чего вместе со своими семьями покинут территорию провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.