Герасимов обсудил со Скапаротти военную деятельность НАТО и России в Европе

Москва, 19 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО Кертис Скапаротти обсудили военную деятельность блока и России в Европе, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Валерий Герасимов и Кертис Скапаротти встретились в Баку. В ходе переговоров начальник Генштаба и главнокомандующий силами НАТО обсудили военную деятельность, а также возможность повышения мер доверия и предотвращения инцидентов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу неоднократно заявлял ранее, что страны Запада активно используют миф о российской угрозе, чтобы наращивать силы в Европе. На встрече с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером министр говорил о необходимости возвращения к диалогу о безопасности в европейском регионе.