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Герасимов обсудил со Скапаротти военную деятельность НАТО и России в Европе
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    Герасимов обсудил со Скапаротти военную деятельность НАТО и России в Европе

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    Герасимов обсудил со Скапаротти военную деятельность НАТО и России в Европе

    Москва, 19 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО Кертис Скапаротти обсудили военную деятельность блока и России в Европе, говорится в сообщении Минобороны РФ.

    Валерий Герасимов и Кертис Скапаротти встретились в Баку. В ходе переговоров начальник Генштаба и главнокомандующий силами НАТО обсудили военную деятельность, а также возможность повышения мер доверия и предотвращения инцидентов.

    Министр обороны РФ Сергей Шойгу неоднократно заявлял ранее, что страны Запада активно используют миф о российской угрозе, чтобы наращивать силы в Европе. На встрече с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером министр говорил о необходимости возвращения к диалогу о безопасности в европейском регионе.

    Автор: Ирина Селезнева
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