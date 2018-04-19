Меню
Весь мир
Сирия сегодня: Китай выступил за расследование химатаки в САР, террористы не пускают экспертов ОЗХО в Думу
Политика
«Сколько Индия натерпелась»: Захарова напомнила Британии о колониальном прошлом
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия сегодня: Китай выступил за расследование химатаки в САР, террористы не пускают экспертов ОЗХО в Думу

    330

    Дума

    Сирия, 19 апреля. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил Терезе Мэй о необходимости расследования химической атаки в САР. Террористы не пускают экспертов ОЗХО в сирийскую Думу. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    КНР за расследование

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время телефонного разговора с с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй высказался за необходимость проведения срочного и объективного расследования якобы имевшей место химатаки в сирийском городе Дума (Восточная Гута Дамаска).

    «Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Терезой Мэй заявил, что предполагаемая химическая атака в Сирии нуждается во всестороннем, справедливом и объективном расследовании», — сообщили в агентстве «Синьхуа».

    Си Цзиньпин

    Ранее США и их союзники обвинили официальный Дамаск в химатаке на сирийский город Дума. В свою очередь Москва опровергла данные об якобы использованной САА бомбе с хлором. В МИД РФ заявили, что цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

    Эксперты ОЗХО не могут попасть в Думу

    Радикальные исламисты мешают доступу экспертов ОЗХО в сирийский город Дума. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на слова заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова.

    «Как показывают события, угроза существует, к сожалению. Есть боевики, которые терроризируют граждан и, в том числе, препятствуют нормальной работе представителей международного сообщества — ООНовцев и ОЗХО. Кто-то не хочет, чтобы было объективное профессиональное расследование», — отметил дипломат.

    Террористы в Думе

    14 апреля, после бездоказательных обвинений официального Дамаска, западная коалиция нанесла ракетный удар по территории Сирии. Во время атаки США, Франция и Великобритания выпустили более 100 ракет, 71 из которых была перехвачена сирийскими комплексами ПВО.

    Научный центр в Дамаске искал лекарство от рака

    Уничтоженный во время ракетного удара США, Франции и Великобритании исследовательский центр Дамаска вел разработку лекарства от рака и производил противоядия от укусов змей для всего региона.

    Сирия сегодня: Китай выступил за расследование химатаки в САР, террористы не пускают экспертов ОЗХО в Думу

    По словам начальника отдела полимеров и материаловедения бывшего исследовательского центра Саида ас-Саида, научный комплекс разрабатывал формулы для лекарств против рака. В течение семи лет войны из-за эмбарго, введенного США и ЕС, Сирия не могла импортировать лекарства против онкологических заболеваний.

    «Вторым направлением было производство лекарств для больниц по всей Сирии, а также сыворотки и противоядия от змеиного яда и укусов скорпионов, наш центр был единственным в регионе, который их производил в течение двадцати лет, и соседние страны — Иордания и Ливан — покупали их у нас», — заключил аль-Саид.

    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    17:46   19 Апреля 2018
    33
    Сирийцы на форуме в Ялте: Русские вступились за нас, и теперь мы намерены работать с вами

    Сирийцы на форуме в Ялте: Русские вступились за нас, и теперь мы намерены работать с вами

    16:57   19 Апреля 2018
    186
    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    15:59   19 Апреля 2018
    1843
    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    15:41   19 Апреля 2018
    185