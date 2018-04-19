Сирия сегодня: Китай выступил за расследование химатаки в САР, террористы не пускают экспертов ОЗХО в Думу

Сирия, 19 апреля. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил Терезе Мэй о необходимости расследования химической атаки в САР. Террористы не пускают экспертов ОЗХО в сирийскую Думу. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

КНР за расследование

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время телефонного разговора с с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй высказался за необходимость проведения срочного и объективного расследования якобы имевшей место химатаки в сирийском городе Дума (Восточная Гута Дамаска).

«Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Терезой Мэй заявил, что предполагаемая химическая атака в Сирии нуждается во всестороннем, справедливом и объективном расследовании», — сообщили в агентстве «Синьхуа».

Ранее США и их союзники обвинили официальный Дамаск в химатаке на сирийский город Дума. В свою очередь Москва опровергла данные об якобы использованной САА бомбе с хлором. В МИД РФ заявили, что цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

Эксперты ОЗХО не могут попасть в Думу

Радикальные исламисты мешают доступу экспертов ОЗХО в сирийский город Дума. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на слова заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова.

«Как показывают события, угроза существует, к сожалению. Есть боевики, которые терроризируют граждан и, в том числе, препятствуют нормальной работе представителей международного сообщества — ООНовцев и ОЗХО. Кто-то не хочет, чтобы было объективное профессиональное расследование», — отметил дипломат.

14 апреля, после бездоказательных обвинений официального Дамаска, западная коалиция нанесла ракетный удар по территории Сирии. Во время атаки США, Франция и Великобритания выпустили более 100 ракет, 71 из которых была перехвачена сирийскими комплексами ПВО.

Научный центр в Дамаске искал лекарство от рака

Уничтоженный во время ракетного удара США, Франции и Великобритании исследовательский центр Дамаска вел разработку лекарства от рака и производил противоядия от укусов змей для всего региона.

По словам начальника отдела полимеров и материаловедения бывшего исследовательского центра Саида ас-Саида, научный комплекс разрабатывал формулы для лекарств против рака. В течение семи лет войны из-за эмбарго, введенного США и ЕС, Сирия не могла импортировать лекарства против онкологических заболеваний.