«Спортивные» седаны Jaguar привезли на российский рынок

Лондон, 19 апреля. Британский автомобилестроительный концерн Jaguar выпустил специальную версию седанов XE и XF, которые отличаются отделкой кузова и салона. Оба спорткара предлагаются с двигателями производительностью 300 лошадиных сил.

В российском представительстве Jaguar Land Rover сообщили о запуске на отечественном рынке уникальной версии моделей Jaguar XE и XF под названием 300 Sport. Инженеры установили в седаны 2,0-литровые двигатели мощностью 300 лошадиных сил.

Отмечается, что автомобили британского концерна в исполнении 300 Sport получили соответствующие логотипы на капоте и багажнике.

Также сообщается, что компактный XE может разогнаться до 100 километров в час всего за 5,7 секунды, а XF — за 5,9 секунды.

В настоящее время стоимость автомобилей не сообщается.