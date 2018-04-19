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«Спортивные» седаны Jaguar привезли на российский рынок
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    «Спортивные» седаны Jaguar привезли на российский рынок

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    «Спортивные» седаны Jaguar привезли на российский рынок

    Лондон, 19 апреля. Британский автомобилестроительный концерн Jaguar выпустил специальную версию седанов XE и XF, которые отличаются отделкой кузова и салона. Оба спорткара предлагаются с двигателями производительностью 300 лошадиных сил.

    В российском представительстве Jaguar Land Rover сообщили о запуске на отечественном рынке уникальной версии моделей Jaguar XE и XF под названием 300 Sport. Инженеры установили в седаны 2,0-литровые двигатели мощностью 300 лошадиных сил.

    Отмечается, что автомобили британского концерна в исполнении 300 Sport получили соответствующие логотипы на капоте и багажнике.

    Также сообщается, что компактный XE может разогнаться до 100 километров в час всего за 5,7 секунды, а XF — за 5,9 секунды.

    В настоящее время стоимость автомобилей не сообщается.

    Автор: Дана Балан
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