Богданов: Девятая встреча в Астане по Сирии запланирована ориентировочно на середину мая
Москва, 19 апреля. Заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что девятая встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии запланирована ориентировочно на середину мая.
Богданов сообщил, что девятая встреча в Астане запланирована ориентировочно на 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
Также замглавы МИД РФ отметил, что подготовка к девятой встрече в Астане продолжается. Делегация ездила в Тегеран, а накануне вернулась из Анкары.
«Наша межведомственная делегация высокого уровня - Александр Лаврентьев и Сергей Вершинин, наши военные коллеги ездили и в Тегеран, и буквально вчера они вернулись из Анкары. Контакты продолжаются», — добавил Богданов.