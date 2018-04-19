Богданов: Девятая встреча в Астане по Сирии запланирована ориентировочно на середину мая

Москва, 19 апреля. Заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что девятая встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии запланирована ориентировочно на середину мая.

Богданов сообщил, что девятая встреча в Астане запланирована ориентировочно на 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Также замглавы МИД РФ отметил, что подготовка к девятой встрече в Астане продолжается. Делегация ездила в Тегеран, а накануне вернулась из Анкары.