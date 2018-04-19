Меню
Политика
Богданов: Девятая встреча в Астане по Сирии запланирована ориентировочно на середину мая
Украина
Глава МВФ объявила о глобальных изменениях политики фонда
Следующая новость
Загрузка...

    Богданов: Девятая встреча в Астане по Сирии запланирована ориентировочно на середину мая

    78

    Богданов: Девятая встреча в Астане по Сирии запланирована ориентировочно на середину мая

    Москва, 19 апреля. Заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что девятая встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии запланирована ориентировочно на середину мая.

    Богданов сообщил, что девятая встреча в Астане запланирована ориентировочно на 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

    Также замглавы МИД РФ отметил, что подготовка к девятой встрече в Астане продолжается. Делегация ездила в Тегеран, а накануне вернулась из Анкары.

    «Наша межведомственная делегация высокого уровня - Александр Лаврентьев и Сергей Вершинин, наши военные коллеги ездили и в Тегеран, и буквально вчера они вернулись из Анкары. Контакты продолжаются», — добавил Богданов.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    15:59   19 Апреля 2018
    34
    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    15:41   19 Апреля 2018
    53
    Ирак прокомментировал удар своих ВВС по ИГ в Сирии

    Ирак прокомментировал удар своих ВВС по ИГ в Сирии

    15:00   19 Апреля 2018
    666
    Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

    Аксенов рассказал, когда по Крымскому мосту проедут первые автомобили

    13:08   19 Апреля 2018
    2003