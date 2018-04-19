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В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США
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    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

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    В Госдуме рассказали, как России добиться компенсаций в ВТО в торговой войне с США

    Россия обратилась в ВТО с требованием взыскать с США компенсацию за пошлины на алюминий и сталь, которые ранее ввели власти Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters. С аналогичными требованиями к США ранее выступили Китай, Индия и Евросоюз.

    Политик и экономист, депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил, что в решении этого вопроса есть две стороны: юридическая и политическая.

    «В данном случае центр власти в ВТО — это США. Это означает, что если тот или иной вопрос касается Соединенных Штатов, то политическая сторона всегда будет преобладать над юридической. Они заставят ВТО, например, это можно сделать с помощью уголовных дел против сотрудников организации, как это в свое время было с Домиником Стросс-Каном (условное название уголовного дела, заведенного в отношении экс-главы Международного Валютного фонда Доминика Стросс-Кана. Его обвинили в изнасиловании, но в итоге он был оправдан. Тем не менее дело привело к его отставке. По некоторым версиям, дело было политически мотивированным — прим. ред.) сделать так, чтобы решение в пользу России или Китая не было принято», — говорит парламентарий.

    То есть, продолжает собеседник агентства, необходимо сначала решить политические вопросы — разрушить американскую империю однополярного мира, чтобы Россия могла добиться компенсаций в торговой войне с США. В настоящее же время ВТО существует по законам США.

    В Госдуме рассказали, как России добиться компенсаций в ВТО в торговой войне с США

    Сейчас, полагает депутат Госдумы, ВТО изберет тактику затягивания данного вопроса в пользу России и ее союзников до бесконечности.

    «То есть ВТО примет жалобу, после чего будут запущены различные процедуры, которые могут продолжаться бесконечно без окончательных решений», — предупреждает он.

    Сама же ВТО существует для того, чтобы решать все вопросы между государствами, к которым не относятся США и их ближайшие союзники, например, Великобритания.

    «А Россия, условно говоря, с Китаем, Вьетнамом или Египтом могут решать свои вопросы и проблемы, и в их случае нормы ВТО будут работать», — подытожил Евгений Федоров.

    В Госдуме рассказали, как России добиться компенсаций в ВТО в торговой войне с США

    Напомним, Дональд Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий в начале марта, они составляют 25% и 10% соответственно. На действия Трампа уже отреагировал Китай, Пекин ввел пошлины на более чем сотню товаров американского производства. Россия в настоящий момент прорабатывает возможный ответ на действия США.

    Еврокомиссия требует от США гарантий выхода из-под действия пошлин на сталь для стан Евросоюза, для ЕС пошлины начнут действовать лишь с 1 мая.

    Автор: Михаил Блинов
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