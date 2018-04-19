Ирак согласовал удар по ИГ в Сирии с Москвой, Дамаском и Тегераном

Дамаск, 19 апреля. Ирак нанес удары по позициям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии после координации с общим центром по безопасности в составе Сирии, Ирана и РФ.

Об этом рассказал представитель Минобороны страны. В ведомстве подчеркнули, что Ирак продолжит бомбить позиции ИГ1, если снова получит данные о наличии для государства угрозы.

Ранее сообщалось, что ВВС Ирака ударили по позициям ИГ в Сирии. Как добавили в канцелярии премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, под удар попали объекты вблизи иракской границы.

При этом в ведомстве подчеркнули, что они были «смертоносными».

1 Организация запрещена на территории РФ.