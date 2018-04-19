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Политика
Ирак согласовал удар по ИГ в Сирии с Москвой, Дамаском и Тегераном
Украина
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    Ирак согласовал удар по ИГ в Сирии с Москвой, Дамаском и Тегераном

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    Ирак согласовал удар по ИГ в Сирии с Москвой, Дамаском и Тегераном

    Дамаск, 19 апреля. Ирак нанес удары по позициям запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирии после координации с общим центром по безопасности в составе Сирии, Ирана и РФ.

    Об этом рассказал представитель Минобороны страны. В ведомстве подчеркнули, что Ирак продолжит бомбить позиции ИГ1, если снова получит данные о наличии для государства угрозы.

    Ранее сообщалось, что ВВС Ирака ударили по позициям ИГ в Сирии. Как добавили в канцелярии премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, под удар попали объекты вблизи иракской границы.

    При этом в ведомстве подчеркнули, что они были «смертоносными».

    Ирак согласовал удар по ИГ в Сирии с Москвой, Дамаском и Тегераном

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анна Иванова
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