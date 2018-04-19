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Гройсман назвал сумму внешнего долга Украины
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    Гройсман назвал сумму внешнего долга Украины

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    Гройсман назвал сумму внешнего долга Украины

    Киев, 19 апреля. Огромный внешний долг является главной проблемой экономики Украины, считает премьер-министр страны Владимир Гройсман.

    По его словам, суммарный объем внешнего долга Украины на сегодняшний день составляет более 65 млрд долларов.

    «Фактически суммарный долг сегодня 65 с плюсом миллиардов долларов, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики», — отметил он.

    Только в этом году Киеву придется потратить на обслуживание своих обязательств 130 млрд гривен (более 4,9 млрд долларов). При этом Гройсман не знает, как украинские власти будут справляться с возникающими перед ним вызовами без денег Международного валютного фонда. Глава украинского правительства добавил, что Киев, несмотря на огромный долг, по-прежнему нуждается в иностранном финансировании.

    Напомним, что в декабре прошлого года Еврокомиссия отказала Украине в выплате последнего транша финансовой помощи в размере 600 млн евро в связи с невыполнением Киевом ряда условий, необходимых для получения денег.  
     

    Автор: Антон Соколов
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