Гройсман назвал сумму внешнего долга Украины

Киев, 19 апреля. Огромный внешний долг является главной проблемой экономики Украины, считает премьер-министр страны Владимир Гройсман.

По его словам, суммарный объем внешнего долга Украины на сегодняшний день составляет более 65 млрд долларов.

«Фактически суммарный долг сегодня 65 с плюсом миллиардов долларов, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики», — отметил он.

Только в этом году Киеву придется потратить на обслуживание своих обязательств 130 млрд гривен (более 4,9 млрд долларов). При этом Гройсман не знает, как украинские власти будут справляться с возникающими перед ним вызовами без денег Международного валютного фонда. Глава украинского правительства добавил, что Киев, несмотря на огромный долг, по-прежнему нуждается в иностранном финансировании.

Напомним, что в декабре прошлого года Еврокомиссия отказала Украине в выплате последнего транша финансовой помощи в размере 600 млн евро в связи с невыполнением Киевом ряда условий, необходимых для получения денег.

