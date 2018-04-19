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Жительница Британии заплатила за банан 80 тысяч рублей
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    Жительница Британии заплатила за банан 80 тысяч рублей

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    Жительница Британии заплатила за банан 80 тысяч рублей

    Лондон, 19 апреля. Жительница Великобритании Бобби Гордон заплатила 930 фунтов стерлингов (более 80 тысяч рублей) за один банан из онлайн-магазина Asda.

    По словам женщины, изначальная цена фрукта составила всего 11 пении (около 10 рублей). О том, что цена выросла до 930 фунтов стерлингов, она узнала, когда получила квитанцию. Банк заблокировал ее кредитную карту из-за крупной покупки, посчитав, что она могла стать жертвой мошенников или грабителей.

    «Я сказала своему семилетнему сыну, что он должен насладиться каждым кусочком этого банана», — цитирует слова англичанки издание «Би-би-си».

    Представитель компании извинился перед покупательницей, объяснив произошедшее сбоем в программе.

    Автор: Дима Оленин
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