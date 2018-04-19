Жительница Британии заплатила за банан 80 тысяч рублей

Лондон, 19 апреля. Жительница Великобритании Бобби Гордон заплатила 930 фунтов стерлингов (более 80 тысяч рублей) за один банан из онлайн-магазина Asda.

По словам женщины, изначальная цена фрукта составила всего 11 пении (около 10 рублей). О том, что цена выросла до 930 фунтов стерлингов, она узнала, когда получила квитанцию. Банк заблокировал ее кредитную карту из-за крупной покупки, посчитав, что она могла стать жертвой мошенников или грабителей.

«Я сказала своему семилетнему сыну, что он должен насладиться каждым кусочком этого банана», — цитирует слова англичанки издание «Би-би-си».

Представитель компании извинился перед покупательницей, объяснив произошедшее сбоем в программе.