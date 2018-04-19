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Дачи в России разрешат покупать на материнский капитал
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    Дачи в России разрешат покупать на материнский капитал

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    Дачи в России разрешат покупать на материнский капитал

    Москва, 19 апреля. Дачи в России могут разрешить покупать на материнский капитал. Соответствующий законопроект был внесен в четверг в Госдуму.

    С инициативой расширить возможности использования маткапитала выступили депутаты от «Справедливой России». Законопроект позволяет тратить пособие на покупку, строительство или расширение дачного дома на садовом земельном участке в том случае, если дом находится в России.

    Дачи в России разрешат покупать на материнский капитал

    По мнению лидера «Справедливой России» Сергея Миронова нововведение будет востребовано среди россиян.

    «Как показывает практика, улучшение жилищных условий является приоритетом использования материнского капитала», — подчеркнул он.

    Миронов считает, что расширение возможности использовать маткапитал поможет решить жилищную проблему многим семьям, которые хотели бы иметь частный дом с участком, где можно было бы отдыхать и вести хозяйство.

    Как уточняет «Свободная пресса», авторы законопроекта добавили, что в настоящее время материнским капиталом распорядились только 54,3% граждан, получивших его. При этом большинство (4,1 миллиона семей) потратили деньги на улучшение жилищных условий.

    Автор: Василий Котов
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