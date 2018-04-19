Дачи в России разрешат покупать на материнский капитал

Москва, 19 апреля. Дачи в России могут разрешить покупать на материнский капитал. Соответствующий законопроект был внесен в четверг в Госдуму.

С инициативой расширить возможности использования маткапитала выступили депутаты от «Справедливой России». Законопроект позволяет тратить пособие на покупку, строительство или расширение дачного дома на садовом земельном участке в том случае, если дом находится в России.

По мнению лидера «Справедливой России» Сергея Миронова нововведение будет востребовано среди россиян.

«Как показывает практика, улучшение жилищных условий является приоритетом использования материнского капитала», — подчеркнул он.

Миронов считает, что расширение возможности использовать маткапитал поможет решить жилищную проблему многим семьям, которые хотели бы иметь частный дом с участком, где можно было бы отдыхать и вести хозяйство.

Как уточняет «Свободная пресса», авторы законопроекта добавили, что в настоящее время материнским капиталом распорядились только 54,3% граждан, получивших его. При этом большинство (4,1 миллиона семей) потратили деньги на улучшение жилищных условий.