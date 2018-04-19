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Пострадавшую при нападении школьника в Стерлитамаке представят к награде
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    Пострадавшую при нападении школьника в Стерлитамаке представят к награде

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    Пострадавшую при нападении школьника в Стерлитамаке представят к награде

    Москва, 19 апреля. Пострадавшую при нападении школьника на одноклассников в Стерлитамаке учительницу представят к награде. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова в четверг, 19 апреля.

    В одной из школ Стерлитамака школьник напал с ножом на одноклассников и учительницу. Женщина – учительница информатики – «самоотверженно останавливала» 17-летнего подростка. Педагог защищала детей, которые уже «оказались в зоне опасности».

    По словам Скоробогатовой, сегодня, 19 апреля, обсуждалось ее представление к награде.

    «Представлять к награде будет министерство образования Башкирии», — цитирует ТАСС Скоробогатову.

    По полученным данным, на данный момент женщина находится в реанимационном отделении.

    Автор: Алексей Громов
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