Пострадавшую при нападении школьника в Стерлитамаке представят к награде

Москва, 19 апреля. Пострадавшую при нападении школьника на одноклассников в Стерлитамаке учительницу представят к награде. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова в четверг, 19 апреля.

В одной из школ Стерлитамака школьник напал с ножом на одноклассников и учительницу. Женщина – учительница информатики – «самоотверженно останавливала» 17-летнего подростка. Педагог защищала детей, которые уже «оказались в зоне опасности».

По словам Скоробогатовой, сегодня, 19 апреля, обсуждалось ее представление к награде.

«Представлять к награде будет министерство образования Башкирии», — цитирует ТАСС Скоробогатову.

По полученным данным, на данный момент женщина находится в реанимационном отделении.