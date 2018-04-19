ВСУ с начала «пасхального перемирия» выпустили по ЛНР свыше 900 боеприпасов

Луганск, 19 апреля. ВСУ с начала введенного 30 марта перемирия, приуроченного к Пасхе, выпустили по ЛНР свыше 900 боеприпасов, заявил официальный представитель Народной милиции республики подполковник Андрей Марочко.

Ситуация на линии фронта в Донбассе остается напряженной, за минувшие сутки ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня. По словам Андрея Марочко, украинские силовики обстреляли Калиновку, Калиново и Первомайск.

ВСУ применяли крупнокалиберные минометы и гранатометы, стрелковое оружие, вооружение БМП. Отмечается, что по ЛНР за сутки выпустили свыше 30 снарядов и мин. Представитель Народной милиции добавил, что с начала «пасхального перемирия» по территории республики было выпущено свыше 900 снарядов.

Двое военнослужащих ЛНР погибли, девять получили ранения. ВСУ продолжают применять запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение.