Германия и Франция планируют принять решения по возрождению Европы

Берлин, 19 апреля. Германия и Франция в ближайшее время примут важные решения по реформированию Европы. О том, что Берлин и Париж намерены сообща разработать план европейского возрождения, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В четверг она совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном выступила на пресс-конференции в Берлине.

«Мы определили, что мы до середины года, то есть до совета в июне хотим принять важные центральные решения, которые связаны с возрождением Европы, с ответами гражданам ЕС на глобальные вопросы времени», — объявила Меркель.

О том, какие именно решения намерены принять Берлин и Париж, Меркель не уточнила.

Отметим также, что в преддверии встречи большинство экспертов сходились во мнении, что центральными вопросами переговоров канцлера Германии и президента Франции станут реформы еврозоны и системы банковского контроля, а также наращивание бюджета ЕС.