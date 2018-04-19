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Германия и Франция планируют принять решения по возрождению Европы
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    Германия и Франция планируют принять решения по возрождению Европы

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    Германия и Франция планируют принять решения по возрождению Европы

    Берлин, 19 апреля. Германия и Франция в ближайшее время примут важные решения по реформированию Европы. О том, что Берлин и Париж намерены сообща разработать план европейского возрождения, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    В четверг она совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном выступила на пресс-конференции в Берлине.

    «Мы определили, что мы до середины года, то есть до совета в июне хотим принять важные центральные решения, которые связаны с возрождением Европы, с ответами гражданам ЕС на глобальные вопросы времени», — объявила Меркель.

    О том, какие именно решения намерены принять Берлин и Париж, Меркель не уточнила. 

    Отметим также, что в преддверии встречи большинство экспертов сходились во мнении, что центральными вопросами переговоров канцлера Германии и президента Франции станут реформы еврозоны и системы банковского контроля, а также наращивание бюджета ЕС.  

    Автор: Федор Веснин
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