Сирия: отец мальчика из видео «Белых касок» опроверг сообщения о «химатаке»

Дамаск, 19 апреля. Отец 11-летнего сирийского мальчика Хасана Диаба, которого активисты НПО «Белые каски» использовали в своем постановочном видео о «химатаке» в городе Дума, заявил о своей готовности дать показания любым международным организациям о том, что правительственные войска не применяли никаких видов запрещенного вооружения.

Мужчина подчеркнул, что ребенок абсолютно здоров, только немного напуган. И тот факт, что никаких следов поражения химоружием у его сына нет, он и члены его семьи готовы засвидетельствовать «в любой точке мира», пишет РИА Новости.

«Никаких следов поражения химоружия у моего сына не было, он был немного напуган, но здоров. Я и моя семья готова свидетельствовать в любой точке мира, хоть в Женеве, хоть в Нью-Йорке, что не было никакого применения химического оружия», — сообщил журналистам Омар Диаб.

Ранее сам Хасан рассказал о том, как «Белые каски» в ходе своих съемок «химической атаки в Думе», кричали на улицах, чтобы люди шли в больницу, а когда он вошел туда, его «схватили и начали поливать водой, после чего положили на кровать с другими людьми». Отец мальчика подтвердил его слова, добавив, что всем задействованным в съемках боевики выдали печенье, рис и финики.

В четверг постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что сюжет о мальчике из сирийской Думы покажут в СБ ООН.

«Мы уже имеем этот репортаж с субтитрами. Мы его распространим среди стран-членов СБ ООН, журналистам, а на ближайшем заседании Совета Безопасности еще найдем возможность, как его показать на экране», — сказал дипломат.

Напомним, сообщения о провокации в Думе оппозиционные властям Сирии СМИ распространили 7 апреля. При этом они ссылались на данные ряда НПО, в том числе, и организации «Белые каски». В МИД РФ эти сообщения назвали информационным вбросом, а в Минобороны РФ напомнили, что «Белые каски» не является достоверным источником информации.

9 апреля Думу обследовали российские военные эксперты и не обнаружили никаких доказательств применения химоружия, не подтвердили его и местные жители. Однако это не остановили США, Британию и Францию от нанесения ракетного удара по САР. Атаку они объяснили именно «химатакой» в Думе.

Президент РФ Владимир Путин резко осудил действия США и союзников, назвав ракетный удар актом агрессии против государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом. Он напомнил, что данные о химатаке не были подтверждены. Кроме того, российский лидер указал на то, что своими действиями Вашингтон, Лондон и Париж способствует новой волне беженцев не только из Сирии, но региона в целом.